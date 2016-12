18:51 - Sono tutte salve, al sicuro nelle loro stanze, le ospiti della casa per anziani "Carlo Steeb" del Lido, dove poco fa si è verificato il crollo del tetto della chiesa interna. Lo confermano fonti dei vigili del fuoco e dello stesso istituto di riposo, che può ospitare fino a una novantina di anziane non autosufficienti. Le ricerche tra le macerie, da parte dei pompieri e delle squadre anti-terremoto, stanno però proseguendo, per escludere che nell'edificio non si fosse attardata qualche altra persona.