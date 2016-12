Venezia, clochard muore di freddo

20:20 - Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto sotto un cavalcavia a Musile di Piave, nel Veneziano. La vittima è un tedesco di 58 anni. Non si esclude che a stroncarlo possa essere stato il freddo che nella notte ha colpito il Veneto, oltre a una ferita infetta che aveva sul collo. A dare l'allarme alcuni passanti, che hanno avvisato il 118. Al loro arrivo i medici non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.

L'uomo aveva una lesione aperta sul collo che poteva essersi provocato sulla lamiera di un cassonetto mentre rimestava. Il clochard, presente a Musile da alcuni decenni e noto in paese, aveva rifiutato l'intervento di un'ambulanza chiamata per soccorrerlo. Il freddo della scorsa notte avrebbe poi completato il dramma. Era da mesi che il senzatetto dormiva sotto il cavalcavia in località Caposile avvolto in una telo di plastica appoggiato su un materasso di fortuna. Il 58enne conduceva una vita riservata, non aveva precedenti a teneva sempre un comportamento tranquillo. Parlava poco, capiva bene l'italiano ma non si esprimeva altrettanto correttamente.