07:29 - Operazione antidroga dei carabinieri di Vicenza in diverse province del Veneto e Trentino Alto Adige. Il blitz, è scattato all'alba e vede in azione gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Vicenza. per stroncare un'intensa attività di spaccio di droga in varie provincie del Nord Italia. Effettuati numerosi arresti durante l'operazione, denominata "Hamid".