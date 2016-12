Treviso, sequestrati 26mila tacchini

08:22 - I carabinieri di Treviso hanno sequestrato un allevamento della provincia (8 capannoni), dove erano ospitati 26mila tacchini da carne ed alcuni quintali di mangime ad uso zootecnico. I militari hanno accertato gravi irregolarità, come fabbricati vecchi e sporchi con pareti e soffitti non lavabili, tali da non garantire l'insorgenza di possibili malattie infettive.

Per gli illeciti accertati, oltre al provvedimento di chiusura sono state accertate violazioni amministrative. Inoltre, a seguito delle gravi inadeguatezze rilevate, il Nas ha richiesto l'intervento del sindaco e del servizio veterinario della locale Azienda sanitaria per l'adozione delle prescrizioni necessarie per il ripristino dei previsti requisiti.