15:18 - In provincia di Treviso, a Susegana, l'amministrazione comunale non guarda in faccia nessuno. Un modello F24, già compilato da pagare entro il 26 dicembre e fin qui sembra tutto normale. Peccato che a riceverlo sia stato un bimbo di soli sei anni per di più orfano di padre. Figlio di un imprenditore deceduto avrebbe ereditato il debito sull'immobile. La mamma si è rivolta a un avvocato che precisa: "Pur non avendo accettato formalmente l'eredità del marito semmai doveva essere la madre a ricevere la richiesta di saldo". Quello che è certo è che il minorenne in questione non può presentarsi a pagare di tasca sua.