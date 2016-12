Treviso, bimbo di 10 anni troppo violento: 3 feriti, interviene la Polizia

20:05 - E' accaduto in una scuola in provincia di Treviso, dove un bambino di soli 10 anni da un po' di tempo accusava più volte dei momenti di iperattività che sfociavano anche in atti violenti e lo portavano ad essere un pericolo per compagni e insegnanti. Proprio per questo i genitori dei bambini hanno deciso da un giorno all'altro di non mandare più i propri figli a scuola, temendo per la loro incolumità. Ritrovatosi solo, in compagnia di un insegnante di sostegno, il bimbo iperattivo ha cominciato a lanciare tutto per aria costringendo anche la maestra ad allontanarsi dall'aula, ferendo non solo lei ma anche un bidello e un'altra bambina, che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dopo l'intervento della Polizia e dei genitori finalmente lo scatto d'ira del piccolo si è placato ed è stato possibile recuperarlo dall'aula. I suoi genitori chiedono di essere capiti, spiegando che non è una situazione facile da gestire nemmeno per loro ma vogliono comunque che il figlio non diventi un emarginato, ma gli altri parenti dal canto loro definiscono la situazione "insostenibile".