Treviso, bevono "l'erba del diavolo" a una festa: gravi 3 giovani

12:33 - Rischiava di concludersi in tragedia un festino in una villa di Pianzano di Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Tre ragazzi, di 19, 20 e 23 anni, sono infatti in fin di vita dopo aver bevuto una tisana a base di stramonio, la cosiddetta "erba del diavolo". Ancora non è chiaro come i ragazzi si siano procurati l'erba per realizzare l'infuso.

I tre sono stati portati negli ospedali di Conegliano e Treviso. Per uno di loro, in particolare, la situazione appariva critica. Ma nel corso del pomeriggio ci sono stati miglioramenti e ora sono tutti fuori pericolo.