Travolta sulle strisce, donna muore

23:59 - Una coppia di anziani coniugi è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, a Conselve, in provincia di Padova. La donna, 72 anni, è morta, mentre il marito, 74 anni, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il conducente dell'auto, che procedeva a velocità normale, si è fermato ed ha atteso i soccorsi. La causa più probabile dell'incidente è forse la pioggia che cadeva nella zona riducendo la visibilità.

Quando è arrivata l'ambulanza per Fernanda Badan, di Arrè, non c'era più nulla da fare mentre il marito Mario Tolosi è stato portato d'urgenza all'ospedale dove i medici si sono riservati la prognosi. Secondo quanto accertato, il conducente dell'auto aveva un tasso alcolico pari a 0.