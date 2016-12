Sfondano muro e rapinano banca

20:36 - Due malviventi hanno rapinato la Banca del Friuli Adria di Battaglia Terme (Padova), entrando nella struttura attraverso un foro in una parete. I due si sono introdotti nell'istituto di credito non appena è stato chiuso, hanno bloccato i tre dipendenti che si trovavano ancora dentro e li hanno rinchiusi in uno stanzino. Hanno poi atteso l'apertura temporizzata della cassaforte e hanno portato via circa 50mila euro. Sul posto sono giunti i Cc.