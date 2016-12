05:49 - I carabinieri di Verona hanno arrestato un 53enne che, dopo aver avuto una relazione con una donna di 41 anni, l'ha iniziata a minacciare, molestare e pedinare. L'uomo per mesi si è appostato sotto casa della ex, inviandole sms intimidatori. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato e arrestato in flagranza di reato sotto l'appartamento della donna, sequestrandogli un coltello a serramanico.