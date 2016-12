Parte male il sexy bar contro la crisi a Padova: raffica di multe la prima sera

15:26 - Bariste in topless per rendere gli aperitivi meno noiosi. E' l'idea della 20enne Brenda, romena e da due anni nel nostro Paese, che ha aperto il locale "La Clotze" a Padova. Peccato che l'esordio non sia stato dei migliori. Poco prima dell'inaugurazione, davanti al bancone si sono presentate le forze dell'ordine che al termine di un controllo hanno notificato oltre mille euro di sanzioni.

La titolare non si è però lasciata intimorire e ha continuato la festa di apertura nel locale. "Ho pensato a un disco bar dove oltre alla musica e agli spritz, ci fosse un buffet sempre fornito e soprattutto dieci ragazze belle, con la voglia di stupire e intrattenere in maniera maliziosa". Le ragazze, oltre a servire, potranno fare compagnia ai clienti che sono da soli.



Il bar si trasforma dalle 22 in poi. "Al posto dell'happy hour comincia il sexy spritz, sempre nei limiti del lecito", spiega l'imprenditrice al Corriere del Veneto. Una curiosità: le dieci bariste sono straniere. Le italiane, ricorda Brenda, hanno rifiutato quando hanno saputo che si lavorava in topless. Oltre a belle ragazze, il bar offre anche un menu anticrisi, con prezzi scontati