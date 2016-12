Padre ossessionato dal nuoto, integratori al figlio 14enne

12:05 - La passione per lo sport, unita ad altissime aspettative per il figlio e a uno spirito di competizione fuori dal comune hanno giocato un brutto scherzo a un padre di Treviso. Perché quella passione e quelle aspettative, secondo la procura del capoluogo veneto, si sarebbero trasformati in una vera e propria ossessione.

L’uomo, infatti, avrebbe obbligato il figlio 14enne a impegnarsi nella pratica del nuoto fino all’assillo: non solo calibrando le dimostrazioni d’affetto a seconda dei risultati conseguiti nelle competizioni; non solo costringendo il ragazzo a ritmi d’allenamento definiti “ossessionanti” e a un regime alimentare estremamente rigido; ma, addirittura, obbligando il figlio ad assumere integratori alimentari non adatti alla sua età, finalizzati ad aumentarne le prestanze fisiche. Il genitore è ora indagato per maltrattamenti in famiglia.