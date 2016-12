Padova, rapina e sparatoria in un discount: commesso in fin di vita

23:27 - Il commesso di un discount è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola alla testa sparato nel corso di una rapina compiuta nell'esercizio. Il negozio preso d'assalto fa parte della della catena "Prix" ad Albignasego (Padova). L'uomo è ora in ospedale, in condizioni critiche. La rapina sarebbe avvenuta all'ora di chiusura, verso le 20.30.

Il commesso ferito è un giovane di 23 anni, Andrea Furlan, residente a Maserà di Padova. Si trova ricoverato all'ospedale di Padova, in condizioni disperate. Al momento dell'irruzione dei due banditi nel discount, si trovava al piano superiore del negozio (già chiuso), negli spogliatoi, mentre al pian terreno c'era solo il direttore del negozio.



I malviventi avrebbero incrociato Furlan mentre questi scendeva dalle scale, ed uno di loro gli ha sparato un colpo di pistola, alla fronte. Il proiettile è fuoriuscito dalla scatola cranica, andandosi a conficcare nella parete. Il direttore, udito lo sparo, si è precipitato verso le scale, trovando il corpo del collega a terra, in una pozza di sangue. I rapinatori sono fuggiti senza portare via nulla.