Padova, muore dopo un intervento per perdere peso

22:48 - Grazia Bresolato, 42 anni, aveva deciso di sottoporsi a un intervento con miny by pass in un ospedale di Bergamo. Dopo la nascita del figlio aveva incominciato a prendere peso e in 4 anni era arrivata a pesare ben 110 kg. La donna si era sottoposta a un intervento di mini by pass con resezione intestinale. Dimessa dalla clinica invece ha subito accusato forti dolori. Ricoverata d'urgenza è stata rioperata ma non si è più svegliata.