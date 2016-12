19:22 - Arrestato per molestie sessuali su una minore che duravano da circa 10 anni, iniziate quando la bambina aveva solo sei anni. Lui, 50enne dipendente di una televisione privata veneta, lei, figlia di una coppia di amici che l’uomo andava a trovare.Un uomo del quale si fidavano tutti, frequentava da sempre i genitori della piccola, era, come si dice , un amico di famiglia. In tutti questi anni la vittima non ha mai lasciato trasparire nulla con i genitori, se non una certa difficoltà di apprendimento a scuola. L’allarme è stato dato da un’amica della ragazza - ormai sedicenne - che abita in un’altra regione, a cui la giovane aveva confidato le violenze.