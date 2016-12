07:19 - Un veronese, Mirco Pietropoli, 35 anni, di Garda, è stato arrestato dai carabinieri di Bardolino (Verona) nell'ambito delle indagini sulla morte per overdose di un 27enne. L'indagato, abitante a Garda, è accusato di omicidio colposo e di concorso in falsificazione di documenti d'identità. L'uomo pretendeva dai tossicodipendenti, come forma di pagamento per la droga, le loro carte d'identità valide per l'espatrio che poi rivendeva a immigrati.