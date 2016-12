Mestre, Papa dona 200 euro ad anziana vittima di un borseggio

20:22 - Papa Bergoglio nei giorni scorsi ha inviato una busta con 200 euro ad un'anziana di Mestre che un mese fa aveva chiesto aiuto al Pontefice, scrivendogli una lettera, dopo essere stata derubata del portafoglio con 50 euro mentre andava in autobus a prestare assistenza al marito malato in ospedale. La raccomandata con l'assegno non trasferibile proveniente dal Vaticano è firmata dall'elemosiniere, l'arcivescovo Konrad Krajewski.

Dopo l'aiuto spirituale, quello concreto quindi. La lettera con "il dono di Sua Santità" portava il timbro dello scorso 5 ottobre, riporta il Corriere del Veneto, ed è giunta in una parrocchia del quartiere di Carpenedo. Il sacerdote ha poi incassato l'assegno e girato il denaro alla donna, ovviamente incredula.