Letta:strage Vajont ha responsabili

12:45 - "Il Vajont non fu una fatalità, ma la conseguenza di drammatiche colpe umane di cui non vanno taciute le responsabilità". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, intervenendo a Longarone (Belluno) nel cinquantesimo anniversario della strage. "Dobbiamo cambiare la filosofia dell'emergenza - ha aggiunto Letta -. Non è possibile che nel nostro Paese ci siano emergenze in cui i cittadini siano di serie A e B a seconda del peso politico dei territori".