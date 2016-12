18:24 - Dopo 24 ore al buio è tornata la corrente elettrica a Cortina d'Ampezzo. Luci accese sia nelle abitazioni sia nei grandi alberghi della rinomata località di villeggiatura. Terna ha rimesso in funzione la cabina primaria in località Zuel e ha rimesso in piedi le linee di media tensione, arrivando a riattivare circa il 90% delle utenze totali. Sabato riapriranno gli impianti sciistici delle Dolomiti bellunesi.

Blackout anche in Trentino-Alto Adige - Circa 2mila persone sono rimaste a lungo senza luce anche in val di Rabbi e a Cogolo di Peio, in Trentino. In Alto Adige blackout nelle aree nell'alta Pusteria, Dobbiaco, Sesto, San Candido, Solda e in alcuni comuni della Val d'Ultimo.



Il Piemonte respira, ma non durerà - Poche ore di tregua sul Piemonte prima di un nuovo peggioramento, previsto per sabato. In diminuzione il livello dei corsi d'acqua, resta alto su tutto l'arco alpino, invece, il pericolo valanghe.



Sardegna, ripartono le navi - Dopo due giorni ferme al porto, le navi che collegano Cagliari a Civitavecchia riprenderanno a navigare nella serata di venerdì per l'attenuazione dei venti di Maestrale e il miglioramento delle condizioni del mare.



Modena, riaperti i ponti - Il tempo migliora anche sugli Appennini. Si è esaurita l'ondata di piena che ha colpito, a Modena, i fiumi Secchia e Panaro e il torrente Tiepido. Riaperti Ponte Alto, Passo dell'Uccellino e il ponte in via Curtatona alla Fossalta.



"Fiume Po salito di tre metri" - Allarme della Coldiretti, che sta monitorando il Po. Al Ponte della Becca, nel Pavese, il livello del fiume è salito di quasi tre metri nel giro di 24 ore.