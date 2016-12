Fa irruzione in casa ex, arrestato

05:50 - I carabinieri di Verona hanno arrestato un romeno di 23 anni per stalking e maltrattamenti in famiglia. L'indagato, dopo aver picchiato, minacciato di morte, ingiuriato, costretto a vivere in uno stato d'ansia e di paura la sua convivente, una 22enne bulgara e il figlio di 6 anni, era stato lasciato dalla donna e allontanato dalla loro casa. I militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo mentre stava facendo irruzione nell'appartamento della ex.