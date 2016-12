Enorme frana sopra Cortina

15:44 - Una enorme parete rocciosa larga circa 300 metri per un'altezza di 400 metri, si è staccata all'alba da croda Marcora, nel gruppo, del Sorapis in Comune di Cortina d'Ampezzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della Forestale di Auronzo di Cadore, per effettuare i primi rilievi su un elicottero.

Il distacco è avvenuto ad un'altezza di 3.150 metri. Non si conoscono ancora le cause del movimento franoso, né se abbia interessato persone o cose. Il Sorapis è uno dei principali gruppi delle Dolomiti ampezzane e si trova tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore.