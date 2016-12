Dichiara solo 4 euro, evade 300 mln Gdf gli sequestra l'intero patrimonio

13:31 - La gdf di Venezia ha sequestrato l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare a un 70enne di Bussolengo (Verona), già denunciato nel novembre 2011 per l'omessa dichiarazione di ingenti capitali detenuti all'estero e per non aver assolto le imposte dovute sulla vendita di 180 ettari di terreno sul litorale di Eraclea. L'uomo aveva dichiarato solo 4 euro di reddito all'anno, ma possedeva terreni, società e immobili per oltre 300 milioni di euro.

I militari delle fiamme gialle hanno svolto accertamenti che hanno portato a qualificare l'imprenditore come persona che, "per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Il tribunale di Verona è giunto a tale conclusione tenendo conto non solo dell'evasione fiscale constatata nel 2011, ma prendendo in considerazione anche i risultati di alcune inchieste nelle quali l'imprenditore scaligero era stato coinvolto in passato.



Si tratta, in particolare, di procedimenti penali, negli anni '90, per corruzione e truffa ai danni dello Stato. In tutti questi anni, l'indagato aveva accumulato un patrimonio immenso, addirittura inimmaginabile se si tiene conto, soprattutto, delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali veniva indicato, in media, un reddito annuo di 4 euro.



Il tribunale di Verona pertanto, accogliendo le proposte della procura scaligera, ha disposto il sequestro di tutti i beni dell'uomo e del suo nucleo familiare: 9 società, oltre 2.350.000 mq di terreni nelle province di Verona, Gorizia, Belluno e Brescia, 18 unità immobiliari e 7 autoveicoli, per un valore complessivo stimabile in circa 300 milioni di euro. Ora il 70enne dovrà dimostrare la legittima provenienza del suo patrimonio. Se non riuscirà a farlo, tutti i beni sottoposti a sequestro potranno essere confiscati e acquisiti da parte dello Stato.