Caterina: "Smettetela, tutti, di disturbare"

13:46 - Dopo aver ricevuto anche minacce di morte, Caterina, non si tira indietro e va avanti per la sua strada. Una strada ferma in una camera dell'ospedale di Padova al 10 piano. Due battaglie in uno: quella più importante:la vita e l'altra per la ricerca, che secondo questa ragazza coraggiosa include la sperimentazione animale. Un argomento che ovviamente ha attirato polemiche, insulti e altri tipi di aggressione verbale. Caterina va avanti attraverso i social network, unica cosa che la tiene a contatto con il mondo esterno, ringraziando chi la sostiene e precisando che, quello che dice, non è per fama e nemmeno sotto spinta di qualcun altro. Saluta e manda un messaggio chiarissimo: "Smettetela, tutti, di disturbare".