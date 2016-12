11:08 - Un ultraleggero è precipitato sul monte Grappa, nei pressi di Malga Camol, non distante da località Campo Croce: entrambi gli occupanti sono morti. L'eliambulanza di Treviso emergenza, arrivata sul luogo dell'impatto a circa 1.300 metri di quota, non è potuta intervenire per la presenza di nebbia; sono comunque presenti due squadre del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa con il personale medico.