Botte a bimbo disabile, licenziate maestra e assistente sociale

17:23 - Sono state licenziate l'insegnante di sostegno e l'assistente sociale indagate per aver picchiato e umiliato un alunno autistico di 15 anni in una scuola media nel Vicentino. Le due donne, che erano state arrestate ad aprile, compariranno martedì in udienza per il patteggiamento. La famiglia dell'alunno intanto è pronta a depositare una causa civile per i danni patiti dal ragazzo.

A incastrare le due donne era stato un video realizzato con una telecamera nascosta dai carabinieri. Nelle immagini shock si vedevano botte in testa, colpi di righello, sberle, urla senza ragione. Il tutto senza la minima umanità davanti a un ragazzo chiaramente impaurito di fronte alle violenze fisiche e verbali. L'8 aprile scorso sono scattate le manette per Maria Pia Piron, 59 anni, insegnante di sostegno, e Oriana Montesin, 55 anni, presunta "assistente sociale", disconosciuta dallo stesso Ordine nazionale degli Assistenti.



Dopo i primi sospetti dei familiari, i militari dell'Arma avevano ottenuto l'autorizzazione a piazzare una telecamera nascosta nella stanza dove il ragazzo autistico faceva lezione assistito dalle due donne. Per cinque giorni, dal 3 aprile 2013, hanno registrato il calvario del povero alunno. La liberazione dall'incubo arriva per il 15enne l'8 aprile scorso, verso le 10 e 30. I carabinieri non ce la fanno più ad assistere a quello spettacolo. Entrano nella scuola media, vanno diretti nella stanzetta degli orrori e pongono fine alle violenze delle insegnanti.