Bimbo Verona morto per botte adulto

21:00 - Il bimbo di 14 mesi morto martedì a Verona è deceduto in seguito a lesioni prodotte da un adulto. E' quanto emerso dall'autopsia disposta dal magistrato e effettuata dal patologo Vito Cirielli. Il piccolo, sempre secondo quanto emerso dall'esame autoptico, era stato colpito anche in precedenza e le sue ferite non erano mai state curate. La madre del bambino, una 40enne uruguaiana, era stata fermata poco dopo la scomparsa del figlio ed è accusata di omicidio.