Alla guida di una Mercedes senza braccia e senza patente: fermato

19:31 - Senza braccia e senza patente: è il conducente fermato venerdì mentre procedeva a zig-zag in zona industriale a Padova su una Mercedes con targa inglese e guida a destra. L'uomo, un disabile privo di entrambi gli arti superiori, era alla guida al posto di un amico, proprietario dell'auto, che ha dato in escandescenze, scagliandosi in modo violento contro gli agenti: è stato condannato a 8 mesi e 10 giorni di reclusione.

Il disabile, che se l'è cavata solo con una multa, aveva preso il posto del guidatore perché l'amico, Mihail Spatari, 40 anni, residente a Abano Terme, era ubriaco. L'auto, come riporta Il Mattino di Padova, era del tutto sprovvista dei necessari adattatori per le persone disabili.