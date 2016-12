"Troppo cara per i turisti", un belga sporge denuncia contro Venezia

Dopo aver soggiornato a Venezia, un turista belga ha denunciato la città alla Commissione europea. L'esposto presentato l'1 maggio punta il dito contro il divario dei prezzi sui mezzi di trasporto tra residenti e visitatori (7 euro per gli stranieri, 1 e trenta per i veneziani). Per il turista così si violano gli articoli 12 e 46 dei trattati europei, firmati anche dall'Italia, sul diritto di mobilità di tutti i cittadini che appartengono all'Unione.