"Non vogliamo un cameriere nero": la barista li caccia (e viene premiata)

Non vogliono essere serviti da un cameriere di colore. Glielo dicono proprio, al cameriere di colore, che resta senza parole. È a quel punto che interviene una collega e li caccia dal locale. "Potete anche andare via, non vogliamo clienti razzisti", è stata la risposta a bruciapelo di Laura, una giovane studentessa universitaria che lavora in un bar di Montagnana, piccolo paesino in provincia di Padova.

Il ringraziamento - Un episodio che ha fatto il giro del web, ripreso in particolare dalla pagina Facebook "Montagnana 2.0" che s'è mobilitata in prima persona per ringraziare la ragazza. Le ha inviato un mazzo di fiori (e un cartello con su scritto 'Perché coraggio ed umanità non debbano mai mancare') e ha immortalato il momento della consegna con uno scatto subito condiviso in rete.



L'importanza della solidarietà - Dal canto suo, anche la giovane ha voluto ringraziare quanti hanno apprezzato il suo il suo gesto e, sempre sui social, ha sottolineato il valore della solidarietà: "Alla base di tutto ci deve essere il rispetto per ogni persona, sia esso un nostro conoscente, parente o un perfetto sconosciuto". E poi ha aggiunto: "Penso che la maggior parte di voi avrebbe reagito come me quindi non credo sia il caso di enfatizzare ulteriormente l'accaduto, seppur credo sia servito a sensibilizzare e smuovere gli animi di molti di noi".