"L'evasione fiscale non è reato grave"Condannato per "danno d'immagine"

Accusato di corruzione, bancarotta ed evasione fiscale, con un'evasione accertata di 13 milioni di euro, quattro anni fa l'imprenditore vicentino Andrea Ghiotto fece un'affermazione che gli è costata una multa di ben un milione di euro per "danno di immagine" al Fisco italiano. Nel corso di un programma ospitato dalla Rai, Ghiotto disse: "Evadere non è un reato grave". Davvero poco pentito per quanto fatto, ha aggiunto: "Dov'è il problema? Io non ho né ammazzato né stuprato, non ho ucciso nessuno".