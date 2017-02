"Io sono Dio", la firma del datore di lavoro per terrorizzare i dipendenti

"Dal 31 luglio uno di voi rimarrà a casa. Godo solo al pensiero che starete tutti in ansia. Un bacio da Dio". E' solo uno dei tanti messaggi che il responsabile di un'azienda che si occupa di televendite di abbigliamento, nel Padovano, ha scritto nella chat di gruppo, terrorizzando i suoi dipendenti. Molti giovanissimi, costretti a turni massacranti, lavoro in nero e retribuzioni mancanti. Ora si sono "ribellati", hanno lasciato il lavoro e hanno fatto intentato una causa ai titolari.

La storia arriva dal Veneto e a raccontarla è il Gazzettino: "Avevamo turni massacranti - sottolinea Giada - Anche dodici ore senza pausa pranzo, dalle otto alle venti, in spazi piccoli. Quando uscivamo avevamo la nausea. Venivamo trattati malissimo, insultati anche in diretta televisiva". Così dopo mesi di trattamenti umilianti, retribuzioni mancanti e lavoro in nero, sei dipendenti hanno mollato l'azienda e ora chiedono le ultime retribuzioni e il tfr. La vicenda ora sarà seguita da uno studio legale "anche perché - spiega Adl Cobas - l'azienda ha rifiutato ogni tipo di accordo che il sindacato ha provato a proporgli".