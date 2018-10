Veneto, il sindaco di Cona contro le tende di plastica per i migranti: “Non si può accogliere la gente così"

“Non si fa accoglienza mettendo gli esseri umani in tende di plastica”. E' questa la denuncia di Alberto Panfilo, sindaco di Cona (Venezia), ai microfoni di W l’Italia, su Rete 4. Nella frazione di Conetta, una ex area militare è stata adibita a centro di accoglienza per migranti. Le strutture che li ospitano sono plastificate e ci vivono circa 400 persone. “Non c’è dignità per queste persone”, continua il primo cittadino. “Esiste un mercato dei profughi di cui godono solo le persone che gestiscono le cooperative”, dice un abitante del posto. Negli anni passati, la cooperativa Edeco che gestisce il campo (che ha raggiunto anche picchi di oltre 1000 profughi) è stata più volte indagata ma ha sempre continuato a gestire l’accoglienza. Truffa e associazione a delinquere sono solo alcune delle accuse a loro carico. Inutile provare a parlare con Simone Borile, responsabile del centro accoglienza: lui butta giù il telefono e non rilascia dichiarazioni.