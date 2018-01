Veneto, biciclettaio multato per un euro: scatta la solidarietà del paese

In Italia l’evasione fiscale continua a essere un problema dall’enorme portata. A testimoniarlo un recente studio del Senato che ha messo in evidenza come il valore assoluto dei redditi evasi sia di 132 miliardi di euro. A farlo maggiormente sono soprattutto i lavoratori autonomi e i proprietari di case e uffici, con le partite iva che nascondono al fisco fino al 65% dei guadagni. I controlli, sempre secondo lo studio, sarebbero pochissimi: solo l’1,4% degli autonomi.



In tutto ciò non vengono considerati i casi limite come quello di Marco, biciclettaio di Concordia Sagittaria, piccolo comune in provincia di Venezia, multato di 180 euro per non aver fatto uno scontrino da un euro. La beffa, come dichiarato dallo stesso Marco a Mattino Cinque, è che l’euro in questione gli era stato donato spontaneamente dalla signora a cui aveva fatto gratuitamente una piccola riparazione. La storia ha indignato tutto il paese, che per solidarietà ha fatto una colletta per pagare la multa. Il biciclettaio ha però usato quei soldi per un nobile gesto: comprare un tandem a una mamma e a suo figlio non vedente.