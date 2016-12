Venerdì scioperano piloti e assistenti, Alitalia cancella il 15% dei voli

Disagi in vista per chi ha prenotato un volo per venerdì 24 luglio . L' Anpac , sindacato di piloti e assistenti di volo, ha infatti proclamato uno sciopero di 24 ore . A causa della protesta Alitalia annuncia la cancellazione di circa il 15% dei voli di corto e medio raggio. In una nota l'ex compagnia di bandiera attacca: "Sciopero irrispettoso di consumatori e colleghi, proprio mentre a Fiumicino si tenta di tornare alla normalità ".

"Consideriamo pretestuose le motivazioni dello sciopero addotte dal sindacato Anpac in quanto su Cityliner il 21 luglio è stato raggiunto un accordo con importanti miglioramenti con 6 organizzazioni sindacali. Inoltre, l'ipotesi dei mille esuberi nel 2016 è frutto di pura fantasia e priva di qualsiasi sostanza", si legge nella nota diffusa da Alitalia.



Quanto ai possibili disagi, il vettore informa che non è prevista alcuna cancellazione per i voli di lungo raggio verso Nord America, Sud America ed Estremo Oriente. Alitalia sta inoltre contattando il maggior numero possibile di passeggeri dei voli cancellati e "raccomanda a tutti i passeggeri in partenza venerdì di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto consultando la sezione Info voli del proprio sito, utilizzando le app o contattando il numero verde 800.650055 (+39.06.65640 per chiamate dall'estero)".



Viene infine ricordato che i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni "hanno diritto alla riprotezione su voli alternativi di Alitalia, modificando la propria prenotazione entro il 30 luglio, o al rimborso integrale del biglietto".