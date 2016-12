Venerdì forte maltempo al Centrosud, alta pressione da sabato

Previsioni per venerdì Venerdì insiste il maltempo sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia, con molte nubi e precipitazioni sparse che saranno particolarmente abbondanti fra Abruzzo, Molise; Appennino campano e nord della Puglia, e nelle zone tirreniche fra Calabria meridionale e nord della Sicilia. Quota neve dai 600 ai 1000 metri sull'Appennino Centrale, intorno ai 1400-1500 metri su quello meridionale (con accumuli nel giro di 24 ore anche di 80-100 cm di neve fresca). Al Nord e in Toscana cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; qualche nuvola di passaggio, invece, su Lazio, Umbria e Sardegna. Temperature senza grandi variazioni e in gran parte ancora inferiori alle medie climatiche di fine novembre.Venti ancora molto intensi a tratti burrascosi su alto Adriatico e al Centrosud.

Previsioni per il weekendSabato confermiamo la tendenza ad un miglioramento. Al Sud e nelle Isole avremo nuvolosità variabile con occasionali e deboli residue precipitazioni su Calabria tirrenica, Aspromonte e nord-est della Sicilia. Al Nord e al Centro tempo in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata passaggio di banchi nuvolosi alla media e alto quota a cominciare dal Nord. Venti in attenuazione, soffieranno nord-occidentali da moderati a forti al Sud e Isole. Temperature massime in aumento lieve al Centrosud nelle Isole. Clima freddo di notte e al mattino al Nord con probabili gelate anche in pianura. Valori notturni in calo nelle regioni centrali. Domenica cielo irregolarmente nuvoloso al Sud e Isole con qualche goccia di pioggia non esclusa a inizio giornata nelle regioni peninsulari, al Centronord tempo soleggiato con qualche velatura di passaggio al Nord e nubi più dense addossate sulle Alpi. Temperature con poche variazioni, lievi aumenti nei valori diurni. Clima freddo di notte e al mattino al Centronord con deboli gelate. Forte Maestrale nelle Isole.