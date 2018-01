Vendita Milan, Ghedini: "Non è giornalismo, ma false notizie"

Il parlamentare di Forza Italia Niccolò Ghedini accusa la stampa che ha parlato di un'inchiesta sulla vendita del Milan e spiega: "Il giornalismo d'inchiesta è uno straordinario valore che va tutelato perché è uno dei cardini della democrazia. Quando però si utilizzano false notizie non per informare ma per aggredire una parte politica in campagna elettorale, si tratta di fatti penalmente, civilmente e ancor prima deontologicamente rilevanti".