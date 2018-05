Velisti dispersi, la famiglia: “Continuate a cercare: sono sulla zattera”

Ancora nessuna notizia di Aldo Revello e Antonio Voinea, i due velisti dispersi una settimana fa nell’Oceano Atlantico, tra le Isole Azzorre e Gibilterra. La famiglia di Revello, però, è convinta che i due siano ancora vivi. “Continuate a cercare, sono su una zattera”, è l’appello che la sua compagna Rosa lancia a Mattino Cinque per non far fermare le ricerche.



La donna ha assicurato: “Hanno avuto il tempo per mettersi in salvo: uno è sceso giù ad attivare l’allarme e l’altro è andato a calare la zattera. E’ andata sicuramente così”. Mentre continuano le ricerche da parte della Marina italiana e portoghese, le certezze della famiglia sono riposte nella zattera super attrezzata che i due avevano sull’imbarcazione: i due avrebbero a disposizione acqua e cibo per venti giorni, kit di pesca e di pronto soccorso, razzi di segnalazione e luci interne ed esterne. Un equipaggiamento che permettere di sopravvivere in mare aperto e che fa continuare a sperare le famiglie degli skipper.