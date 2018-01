Vedova Raciti dopo semilibertà a condannato: "Dolore per sconfitta"

La vedova di Filippo Raciti è amareggiata dopo la concessione della semilibertà all'uomo condannato per la morte di suo marito, Daniele Micale, dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. "Avverto il dolore della sconfitta - dice Marisa Grasso -, ma è la legge. Appena ho saputo ho sentito come un peso, maggiore amarezza e ingiustizia. Accetto la legge, ma non è giusto. Chi è condannato deve scontare tutto, altrimenti non c'è certezza della pena".