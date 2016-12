Vatileaks, sfogo della Chaouqui: "Sentenza? Sarà condanna per tutti"

Francesca Immacolata Chaouqui, imputata in Vaticano nell'ambito dell'inchiesta Vatileaks per fuga di notizie riservate e sodalizio criminale organizzato, si sfoga su Twitter. "Mercoledì o giovedì mattina le sentenze - scrive -. Sono sicura delle condanne per tutti". Nel pomeriggio è prevista la 18esima udienza del processo dedicata alla requisitoria del promotore di giustizia, poi toccherà alle arringhe degli avvocati.