Vatileaks, Francesca Chaouqui ospite di Tgcom24: scintille in studio

Francesca Immacolata Chaouqui, indagata e condannata al processo per Vatileaks a dieci mesi di reclusione con pena sospesa, ha presentato a "Fatti e misfatti" il suo libro "Nel nome di Pietro". Dopo un pacato dialogo con il direttore Paolo Liguori, sono scoppiate scintille in studio con il vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona. Alla domanda "Negli ultimi giorni sta offrendo documenti in cambio di interviste?", la Chaouqui ha reagito in maniera stizzita e l'atmosfera si è scaldata.

