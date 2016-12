Vatileaks 2, la sentenza di condanna diventa esecutiva: arrestato monsignor Lucio Vallejo Balda

La sentenza pronunciata il 7 luglio dal Tribunale vaticano al termine del processo " Vatileaks 2 " per la fuga di notizie e di documenti riservati dalla Santa Sede è diventata esecutiva. Il 22 agosto, trascorsi i 45 giorni previsti affinché la condanna passasse in giudicato, l'imputato spagnolo monsignor Lucio Vallejo Balda , condannato a 18 mesi di reclusione, è stato quindi arrestato . Ora è detenuto in Vaticano, nella cella della Gendarmeria.

Il 7 luglio, al termine di un processo durato 21 udienze nell'arco di sette mesi e mezzo, il Tribunale vaticano aveva condannato, rispettivamente a 18 e dieci mesi di reclusione, i due "corvi", mons. Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacolata Chaouqui, entrambi ex componenti della Commissione Cosea sulle finanze vaticane.



Per la Chaouqui la pena è stata sospesa per cinque anni. Assolto con formula piena, invece, il loro ex collaboratore Nicola Maio. Prosciolti infine per "difetto di giurisdizione" del Tribunale d'Oltretevere i due giornalisti Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, autori dei bestseller "Via Crucis" e "Avarizia", che secondo le accuse avevano avuto i documenti riservati.



Nessuno degli imputati ha proposto appello contro la sentenza. Così ha fatto anche l'Ufficio del promotore di giustizia. Trascorsi 45 giorni, quindi, la sentenza è passata in giudicato, diventando esecutiva. Mons. Vallejo, già segretario della Prefettura degli Affari economici della Santa Sede, arrestato il primo novembre dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta e negli ultimi tempi in stato di semilibertà, è stato quindi arrestato, lunedì 22 agosto, ai fini della pena residua ancora da scontare. Le motivazioni della sentenza saranno depositate prossimamente.