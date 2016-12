Vatileaks 2, la foto inedita della cella in cui è rinchiuso monsignor Vallejo

Un finestra illuminata, l'unica con le sbarre al terzo piano del Palazzo della Gendarmeria nella Città del Vaticano: la foto, pubblicata in esclusiva dal sito di Il mio Papa, il settimanale edito da Mondadori, ritrae la cella dov'è rinchiuso monsignor Lucio Angel Vallejo Balda, uno dei due “corvi” arrestati in Vaticano per la sottrazione e diffusione di notizie riservate e l'unico attualmente detenuto.