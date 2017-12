Vaticano, morto il cardinale Law: fu coinvolto in casi di pedofilia a Boston

FUORI DAL TEMPIO Pedofilia,Papa allontana card. Law

Incontro imbarazzante, ieri, per papa Francesco durante la visita a Santa Maria Maggiore. Il nuovo pontefice ha incrociato il cardinale Bernard Law, in pensione, accusato di aver coperto i preti pedofili nella diocesi di Boston, non prendendo le adeguate misure. "Non voglio che frequenti questa basilica", avrebbe...