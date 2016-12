Vaticano, le nuove sfide del sinodo: coppie gay e figli di divorziati

Coppie gay e figli di divorziati sono due dei punti cardine del sinodo a Città del Vaticano. La Chiesa apre al dialogo per affrontare in maniera educativa queste sfide e superare l'impasse in maniera costruttiva . La ventata di aria che papa Francesco ha portato a San Pietro è inarrestabile. L'appuntamento di Pontefice, cardinali e vescovi non può quindi non trattare questi argomenti che fanno parte della vita delle famiglie.

Ciò che emerso nelle riunione di queste giorni e che proseguiranno anche oggi sono il maggiore rispetto per la "sofferenza", in particolare di coloro che "hanno subito ingiustamente la separazione e il divorzio", e "farsi carico in maniera leale e costruttiva delle conseguenze della separazione o del divorzio sui figli". Queste quindi le raccomandazioni pastorali della "relatio post discepationem" del sinodo, che il cardinale Peter Erdo ha letto davanti al Papa.



Riguardo poi alle unioni omosessuali, il testo parla di "sfida educativa" per la Chiesa: "la questione omosessuale ci interpella in una seria riflessione su come elaborare cammini realistici di crescita affettiva e di maturità umana e evangelica integrando la dimensione sessuale".



La "relatio post", che sintetizza il dibattito della scorsa settimana nelle Congregazioni (assemblee generali, ndr) e sarà la base per la discussione del lavoro dei gruppi (ciculi minores) che prosegue nel pomeriggio, esamina anche alcune delle prospettive circa l'accertamento della "validità del vincolo" nel matrimonio religioso, nella "prospettiva di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità".