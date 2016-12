Vaticano, appare nuovo murales su papa Francesco: rimosso dal Comune

Papa Francesco ritratto dall'artista Mauro Pallotta, alias Maupal, sui muri di Roma non ha fortuna. Dopo il manifesto del SuperPope comparso nel 2014 in via Plauto, a Borgo Pio, quartiere storico romano appena fuori dalle mura vaticane, e subito strappato, anche il murales del pontefice che gioca a tris accanto a una guardia svizzera, realizzato nel corso della notte sempre nella stessa zona, è stato cancellato dal Comune.