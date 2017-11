Vasta operazione anti droga in diverse regioni: numerosi arresti

Una vasta operazione antidroga, con vari arresti e perquisizioni, è in corso dall'alba nelle Marche, in Campania ed Emilia Romagna. Denominata in codice "Due Mari", l'operazione è condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno e della Compagnia di Fermo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Fermo. Centinaia i militari impiegati, anche con l'ausilio di elicotteri e unità cinofile.