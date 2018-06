Varese, imbarcazione esplode in un cantiere navale: quattro ustionati

Una barca che si apprestava a partire da un cantiere nautico di Angera (Varese) è esplosa per cause ancora da stabilire. Sono quattro le persone a bordo rimaste ustionate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con un'autopompa hanno messo in sicurezza l'area e collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti. Nessuno di loro è in pericolo di vita.