Varese, "Giovani Padani" della Lega danno fuoco a fantoccio Boldrini

Un fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura, Boldrini, con tanto di fotografia corredata da slogan contro le politiche migratorie, è stato dato alle fiamme dal "Movimento Giovani Padani" della Lega, in piazza a Busto Arsizio (Varese). E' successo durante la festa in onore della "Gioeubia", ricorrenza popolare del Nord Italia, nella quale si brucia un fantoccio, che nei secoli ha assunto le sembianze di una strega, in segno di buon auspicio.