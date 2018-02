Varese, disabile vuole andare in gita scolastica: gli insegnanti dicono "no"

I genitori non nascondo le difficoltà della ragazza che "fa fatica a dormire: può svegliarsi anche quattro volte a notte". A scuola è assistita da un insegnante di sostegno.



Per ovviare a tutti questi inconvenienti i genitori si erano offerti di accompagnarla nella gita (tre giorni e due notti) a Capalbio ma dagli insegnati è arrivato un "no", tanto che hanno revocato la gita.



La vicenda è stata sostanzialmente confermata dalla direzione scolastica che ha spiegato che sono allo studio altre gite, magari più brevi, che consentano la partecipazione della ragazza.



I professori che dovevano accompagnarla, a causa dell'acuirsi di alcune manifestazioni patologiche della ragazzina, come spiegato dal dirigente di istituto Gabriele Musaró, hanno ritirato la propria disponibilità per ragioni di sicurezza della stessa alunna e dei suoi compagni di classe.



"Ne stiamo organizzando una di un giorno, più gestibile, per permettere a tutta la classe di partecipare in sicurezza", ha spiegato il dirigente scolastico, che ha aggiunto "siamo davvero dispiaciuti per la situazione che si è creata".