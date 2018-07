Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco in una rapina: un fermo

Il titolare di un distributore di benzina di Busto Arsizio (Varese) è stato ferito a colpi di arma da fuoco da due rapinatori, mentre stava rientrando a casa venerdì sera. Due persone a volto coperto, a bordo di uno scooter, avrebbero esploso quattro colpi di pistola in direzione dell'uomo, tre dei quali andati a segno. Dopo averlo rapinato i due sono fuggiti. Soccorso e trasportato in ospedale, il benzinaio è grave. Fermato uno dei due rapinatori.

I due malviventi hanno aspettato il benzinaio sotto casa, forse lo hanno seguito e, mentre percorreva la rampa dei box, gli hanno scaricato addosso metà caricatore, per poi rapinarlo. Marco Lepri, 40 anni di Busto Arsizio, raggiunto da tre colpi di pistola, è ora in gravissime condizioni all'ospedale di Gallarate.



Dopo aver lasciato l'uomo steso a terra i due malviventi gli hanno portato via la borsa contente l'incasso della giornata. I due si erano poi dileguati sul loro scooter.



L'uomo fermato ha diversi precedenti per rapina - La Squadra mobile ha fermato un 47enne con diversi precedenti per rapine ai danni di esercizi commerciali e di distributori di benzina.